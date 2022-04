Natália desabafa com as aliadas - Reprodução/Gshow

Publicado 02/04/2022 19:23

Rio - Natália abriu o coração com Jessilane e Linn da Quebrada sobre não sentir que é prioridade de alguém dentro do "BBB 22". A designer de unhas explicou o que sente durante papo no quarto grunge.

"Sabe uma coisa que eu estou angustiada? Nessa altura do jogo, eu sinto que eu não sou prioridade de ninguém, entendeu?", afirmou. Após questionamento de Linn, Natália seguiu explicando. "Tipo, prioridade. Por exemplo: você é prioridade da Jessi e Jessi é sua prioridade...", disse.

Jessilane resolveu justificar a decisão de imunizar Linn ao invés de Natália. Mesmo o anjo sendo autoimune, Tadeu Schmidt permitiu que a professora explicasse quem ela gostaria de proteger. "Mas ontem eu só dei para a Lina porque eu sabia que os meninos não iam votar em você", pontuou a professora.

"Calma... eu estou falando de primeira prioridade. Eu sei que em segundo lugar eu estou, entendeu? A questão do Eli, por exemplo, a primeira prioridade dele é a Eslô. O D.G, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração aqui dentro, a primeira prioridade dele é o P.A, depois o Pedro, o Gustavo e aí eu estou lá depois. E é por isso que, na hora, eu senti de ter votado nele, em termos de amizade sim, mas em termos de prioridade, eu não sinto tanto", concluiu.