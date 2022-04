Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 02/04/2022 09:06 | Atualizado 02/04/2022 09:25

Rio - A dinâmica desta semana do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, confundiu a cabeça dos participantes. É que a formação do 11º paredão aconteceu nesta sexta-feira, dia 1º de abril, considerado o dia da mentira. Não demorou muito para os brothers se questionarem se tudo não fazia parte de uma brincadeira. Durante um bate-papo, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo e Pedro Scooby analisaram a situação e fizeram suas especulações.

"Eu acho que domingo ele vai falar que é brincadeira, que era 1º de abril, e falar: 'Vamos formar o nosso Paredão'", disse o marido de Maíra Cardi. "Só não venha me falar que a Eslô não pode ser indicada de novo", brincou o Bacharel em Direito, que é o líder da semana. Já o surfista apontou que 'não fariam isso'.

Arthur, então, explicou para Scooby que já teve até paredão falso no reality. “Paredão Falso é muito mais pesado, o cara sai pela porta, todo mundo dá 'tchau' para ele, chega lá e ele descobre que não saiu", argumentou o ator, que completou: "Muito pior Paredão Falso do que uma trollagem dessa".

Vale lembrar que a disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil é verdadeira. Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André formam o 11º paredão do 'BBB 22'. A eliminação acontece na noite deste domingo. Logo em seguida, haverá prova do líder e mais uma formação de paredão.