Ex-BBB Rodrigo MussiReprodução

Publicado 02/04/2022 20:33

Rio - Matheus Mendes, amigo de Rodrigo Mussi, usou as redes sociais neste sábado (02) para explicar como será realizada a extubação do ex-BBB. O gerente comercial passou por uma múltipla cirurgia, na cabeça e na perna, após sofrer um acidente na última quinta-feira (02).



fotogaleria "Momento mais importante agora! Ele vai lidar bem com o processo de ser extubado. As boas energias de todos serão muito importantes! Vai dar tudo certo", disse. Em seguida, Matheus explicou como tudo será realizado. "Pessoal, não entendam errado, não estão extubando ele agora, esse é um processo lento. Eles estão controlando a medicação e observando conforme forem diminuindo, aos poucos", completou.

O acidente



O veículo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão graneleiro na madrugada da última quinta-feira (31). O ex-BBB foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi submetido a uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.



O último boletim médico divulgado pela família do gerente comercial informou que "Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé na sua recuperação!"