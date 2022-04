Gustavo e Natália discutem - reprodução da TV Globo

Gustavo e Natália discutem reprodução da TV Globo

Publicado 03/04/2022 09:23

Rio - Natália e Gustavo se desentenderam após a festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite deste sábado. A designer de unhas tomava banho com Eslovênia enquanto o Bacharel em Direiro, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby conversavam na sala. No entanto, os brothers perceberam, no telão, que a água está abaixando. O líder da semana alertou: "Olha a água, galera. Tá com Nada, poxa!".

Depois, Gustavo levantou e foi até o banheiro. "Cancela a água aí", pediu. "Já está cancelada a água. Estou me lavando sem água", respondeu Natália. Ela, que passava sabonete no rosto, ligou o chuveiro novamente. O Bacharel em Direito sugeriu que ela enxaguasse o rosto na pia para economizar água. A mineira ignorou. Em seguida, Douglas foi até o local e explicou sobre o consumo de água.

Natália, então, se irritou: "Vou começar a xingar. Não tem o porque de vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada". Jessilane e Eslovênia tentaram acalmar a sister, sem sucesso. Ao notar a presença de Gustavo, ela provocou: "Para que que está vindo balançar beiço?". O investidor levantou a voz. "Porque eu vou me lascar se você botar água a mais. Todo mundo vai se lascar. Consciência social, mulher. Vai pagar de louca agora? Pra cima de mim, não".



Na sequência, Gustavo deixou o local. Natália reclamou: "Não tem necessidade". A professora de biologia e a modelo disseram a designer de unhas que o líder só foi alertar sobre a questão da água. "Minha vontade é deixar ligada agora até terminar", disparou a sister, revoltada.