Publicado 03/04/2022 08:53

Rio - Natália Deodato citou Rodrigo Mussi durante uma conversa com Jessilane,no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste sábado. Sem saber do acidente envolvendo o gerente comercial, ela disse para a amiga que sente saudade do paulista e que 'tudo acontece como deve acontecer'.

"Tem horas que eu sinto saudade do Rodrigo, viu? Eu sinto bastante saudade dele. Mas eu acredito que tudo acontece como deve acontecer, eu estou guiando meu coração nisso. Sabendo que Deus é perfeito e é isso", disse a designer de unhas.

O ex-BBB Rodrigo Mussi foi internado, na última quinta-feira, após ser vítima de um grave acidente de carro, em São Paulo. O ex-BBB foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi submetido a uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.

O último boletim médico divulgado pela família do gerente comercial informou que "Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé na sua recuperação!".