Natália e Eliezer na festa do BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Natália e Eliezer na festa do BBB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 03/04/2022 08:50

Rio - Natália e Eliezer falaram sobre a relação dos dois no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, e as expectativas para romance fora da casa durante a festa deste sábado. Eles estavam sentados em um sofá, vendo outros brothers dançarem, quando a designer de unhas resolveu se declarar para seu affair na casa.

fotogaleria

"Posso falar, do fundo do meu coração? Você não vai ficar chateado ou magoado?", perguntou Natália. "Não", disse Eliezer. "Estou curtindo demais, mas eu entendo que não é lá para fora. Está tudo bem", afirmou a designer de unhas. "Estou curtindo muito. Às vezes, eu gostaria de fingir que eu não estou curtindo muito, eu tento me focar em outras coisas porque eu estou curtindo muito e gostando muito. Está tudo bem", completou ela.