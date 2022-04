Scooby opinou sobre briga de Natália e Gustavo - Reprodução/Gshow

Publicado 03/04/2022 17:03

Rio - O desentendimento entre Natália e Gustavo ainda é assunto na casa do "BBB 22". Pedro Scooby afirmou para a designer de unhas que ela foi a causadora da briga que aconteceu após a festa desta madrugada.

"A parada virou uma discussão pela forma que você respondeu. Ninguém foi lá te esculachar. Assim, Nat, sendo realista: já troquei altas ideias com você. Desta vez, não tem desculpa", disse o surfista. "A questão é que toda vez alguém fica me regulando com água", retrucou Natália.