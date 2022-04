Eliezer - reprodução da TV Globo

Eliezer reprodução da TV Globo

Publicado 03/04/2022 13:06

Rio - Eliezer abriu o coração durante uma conversa com Eslovênia no camarim da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste domingo. O designer avaliou seu comportamento no reality global e disse que tem chorado mais que o de costume. Ele ainda pontua que suas emoções mudaram de acordo com o andar do programa.

fotogaleria

"Não me lembro de chorar tanto igual eu chorei nesses últimos meses. Eu estava pensando, no começo do programa, eu chorava de emoção. Do meio para o final, foi desespero, e, agora, no final, é tudo junto. É emoção, é felicidade, é desespero, é tensão, é alegria, é medo, é tristeza. Que loucura. Eu nem sabia que eu chorava tanto assim. Nem me lembro da última vez que chorei lá fora", afirmou o brother.

Eslovênia também disse que não se emociona facilmente. "Meu filho, lá fora... minhas amigas? Raríssimo me ver chorar. Eu sou uma pessoa que seguro o meu choro", confessou. "Na verdade, eu me descobri uma pessoa muito diferente do que eu achava que eu era. Sempre achei que eu era um ser humano simples, agora, estou vendo a confusão que eu sou. Eu sou complexo", analisou Eli.