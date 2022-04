Ex-BBB Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2022 15:43

Rio - Um novo boletim médico foi divulgado nas redes sociais de Rodrigo Mussi na tarde deste domingo (03) atualizando o estado do ex-BBB após o acidente sofrido na quinta-feira . A equipe do gerente comercial informou sobre uma melhora significativa em seu quadro clínico.

"Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24h, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! Sabemos que você é forte, Rodrigo! A família está comemorando e muito feliz com a notícia!", comunicou.

O irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, publicou um vídeo nos stories relatando a progressão do quadro clínico. "Muito boa tarde, pessoal. Obrigado pelo carinho de todo mundo e pelas orações. O Rafinha, nosso irmão mais novo, está no hospital e ligou pra gente. A Bruna também conseguiu falar com os médicos plantonistas da UTI. O Rodrigo teve uma melhora significativa nessas últimas 24h, a função renal dele melhorou, ele mexeu o braço e a perna. Estamos extremamente felizes e emocionados. A lesão ainda é delicada e o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito e não teve piora. A pressão intracraniana está controlada. O despertar dele será mais lento por causa da gravidade da lesão. A extubação não tem expectativa de ocorrer hoje, por exemplo, vai depender do despertar do Rodrigo", contou.

Diogo Mussi ainda agradeceu a torcida pela recuperação do gerente comercial. "O Rodrigo sempre esteve em intervalos entre sobreviver e ser feliz. A vida dele é assim. Ele é um guerreiro! Ele vai viver, vai levantar e sair de lá andando. Eu tenho certeza! Eu quero que vocês acreditem nisso e que deem muita força e muito amor para esse cara. Ele merece ser feliz. Ele ama viver, tem sede de viver e isso vai acontecer nos próximos dias. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo!", concluiu.