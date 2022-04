Pedro Scooby fala sobre a criação dos filhos - reprodução da TV Globo

Publicado 03/04/2022 13:41

Rio - Pedro Scooby deu detalhes sobre a criação dos três filhos, Dom, Ben e Liz, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani, durante uma conversa com Arthur Aguiar, Paulo André e Eslovênia na sala do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste domingo. O surfista contou que não sofre ao repreender os pequenos, ao contrário da atriz.

"Eu brigo com eles e não sofro. A mãe deles briga e sofre com eles. Eu me dedico para ser o melhor pai do mundo desde que me respeite e eles começaram a entender isso", contou ele, que reforçou que só fala uma vez com as crianças quando elas fazem algo errado. "No começo, briga uma vez ou outra para eles entenderem. Depois que eles entendem, eu falo 'ó' e eles: 'não, pai, está tudo certo'. Eles me respeitam bastante. Acho que eles sabem que a mãe sofre com eles e dão uma montada nisso... A Luana sofre mesmo. Eu chego lá e está as crianças e a Luana chorando".

Arthur Aguiar destacou: "É mãe. Mãe é diferente". Scooby, então, falou sobre o comportamento de Piovani. "É engraçado que se alguém fizer alguma coisa na escola com eles. Ela vira uma leoa. Sai da frente, pai. Agora, com as crianças, ela é superfrágil. Engraçado... Eu brigo para eles respeitarem a mãe".