Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada estão no paredão falsoReprodução

Publicado 04/04/2022 07:34 | Atualizado 04/04/2022 07:34

Rio - Logo após a saída de Eslovênia do "BBB 22", na noite deste domingo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma nova prova do líder. Em uma disputa de sorte, Paulo André levou a melhor sobre seus colegas, se tornou o líder e ainda levou um prêmio de R$ 100 mil para casa. Em um sorteio posterior, a professora Jessilane Alves também levou R$ 100 mil de prêmio.

Assim que a prova do líder chegou ao fim, Tadeu pediu para Paulo André escolher alguém para mandar ao paredão. O brother escolheu Linn da Quebrada, que teve direito a um contragolpe. Ela, então, puxou Gustavo Marsengo. Jessilane, que foi a vencedora do sorteio, também teve direito a indicar alguém e mandou Arthur Aguiar para a berlinda. Eliezer e Pedro Scooby empataram como os mais votados pela casa, mas o líder Paulo André salvou Scooby e com isso Eli foi parar na berlinda.

O paredão conta então com Linn da Quebrada, Gustavo Marsengo, Arthur Aguiar e Eliezer. No entanto, quem deixar a casa não vai realmente sair do reality show. Trata-se de um paredão falso. O brother falsamente eliminado será enviado para um quarto, onde poderá ter controle sobre coisas como o horário em que os brothers acordam, ou o poder de colocar todo mundo na xepa, trancar os brothers dentro de casa ou na área externa.