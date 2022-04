Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução

Luana Piovani e Pedro Scooby Reprodução

Publicado 04/04/2022 10:58

Rio - Pedro Scooby voltou a falar sobre sua relação com a ex-mulher, Luana Piovani, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira. Durante uma conversa com Paulo André, no Quarto do Líder, o surfista disse que ele e a atriz se dão bem por conta dos três filhos: Dom, Ben e Liz.

"Eu já tenho a maior paz no meu relacionamento (com Cintia Dicker, sua esposa), tenho uma paz na minha relação com a mãe dos meus filhos (Luana Piovani), tenho paz com meus filhos... É o céu, né?", comentou Scooby. Paulo André também falou sobre sua relação com a mãe de seu filho. "Quando você tem um relacionamento curto... Tu acha que é uma parada... Não é negativo, longe disso, mas ela é muito fechada. Fechada no sentido de ser na dela, low profile. E eu estava em outro momento, as coisas não iam casar."



Pedro aconselhou o amigo. "O que importa é vocês terem um boa relação pelo futuro da criança. Igual eu com a Luana. Quero ter a maior paz do mundo, nós temos três filhos. A gente tem uma relação que vai ser eterna...", destaca.

Na ocasião, Scooby ainda revelou a possibilidade de voltar a morar no Brasil. "Vir morar no Brasil é quase impossível... Por causa das crianças. Moram lá em Portugal, não têm como vir para cá", explicou o surfista. "Mas a mãe das crianças não gosta de morar aqui?", perguntou Paulo André. "Ela tem uma parada muito ligada à segurança. A gente ter ido pra lá foi isso. Eu acho que ela não viria. Eu viria, sou apaixonado pelo Brasil. Mas é isso, tem que respeitar...", frisou o surfista.