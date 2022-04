Eslovênia rebate acusações de racismo e transfobia - Reprodução / Globoplay

Publicado 04/04/2022 08:49

Rio - Após ser eliminada do "BBB 22", Eslovênia Marques participou do programa "Bate-Papo BBB", apresentado por Rafa Kalimann, na madrugada desta segunda-feira (04). Durante a entrevista, a ex-sister comentou sobre supostos episódios racistas e transfóbicos que a envolviam.

Quando questionada por Rafa Kalimann sobre o motivo que pudesse justificar sua eliminação, Eslovênia respondeu: "Eu acho que na minha trajetória, o que foi muito marcante para mim e acho que aqui fora também, foi a questão da Lina. Foi bem no início e mexeu muito comigo, mas sou muito grata."

"Ela soube me ensinar com uma generosidade tão bonita, sem tirar a minha responsabilidade, mas também sem deixar que a culpa me parasse. Sou muito grata a Lina, não só por essa questão, mas por tantas outras que ela me ensinou", acrescentou a Miss Pernambuco, elogiando a postura da cantora.

Em outro momento, Rafa Kalimann colocou um trecho do suposto incidente racista que envolvia Eslô, onde ela e outras sisters teriam imitado um macaco para se referir à Natália. Depois de assistir, Eslovênia declarou: "Foi uma coisa sem nenhuma pretensão, a gente tava brincando e soou assim. Se soou, foi sério. Eu falei pras meninas que, se alguém interpretou assim, a gente tem que deixar claro que não foi o que a gente quis. Mesmo não tendo sido intenção, quando dói no outro, principalmente algo tão sério, a gente tem que silenciar e falar 'desculpa'".

"De forma alguma, pelo amor de Deus, não só eu, mas as meninas, somos contra isso e em nenhum momento a gente quis ofender a Natália", acrescentou em sua defesa.

"Era uma brincadeira entre a gente. A gente não tem noção de como essas brincadeiras repercutem aqui fora, por isso é bom calar a boca e se posicionar.", finalizou a ex-BBB.