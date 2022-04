Eslovênia foi eliminada com 80,74% dos votos - Reprodução

Publicado 04/04/2022 07:11

Rio - Eslovênia foi a 11ª eliminada do "BBB 22" na noite deste domingo. Com 80,74% dos votos, Eslô levou a pior na disputa contra Douglas Silva e Paulo André, que seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Douglas teve 18,07% dos votos enquanto PA ficou com apenas 1,19%. No total, o paredão contou com 49.791.871 votos.

Além da eliminação de Eslovênia, a noite deste domingo contou com uma nova prova do líder e a formação de um novo paredão. Por isso, a eliminação de Eslô foi bem mais rápida que o normal e a pernambucana saiu pela porta da cozinha, sem a companhia dos amigos.

"Meu Deus, que negócio horrível sair sozinha. Ai, minha gente, obrigada por tudo aqui dentro. Foi tão incrível. Entrei sozinha e estou saindo sozinha. É isso, vamos lá, vamos encarar", afirmou.