Eslovênia revela choque ao descobrir que Rodrigo Mussi sofreu acidente de carro - Reprodução/Globo/Instagram

Eslovênia revela choque ao descobrir que Rodrigo Mussi sofreu acidente de carroReprodução/Globo/Instagram

Publicado 04/04/2022 21:08

fotogaleria

"Estou tentando administrar tudo o que aconteceu, de pouquinho em pouquinho sabendo as informações. É uma coisa que assusta, no começo eu chorei muito, mas tento ficar calma", declarou a ex-sister, no Queridômetro da Eliminada, do Gshow. Eslovênia deixou a casa no último domingo, com 80,74% dos votos, em uma disputa contra Paulo André e Douglas Silva na reta final do reality show.

Rodrigo Mussi está internado em um hospital de São Paulo desde a última quinta-feira, após ser vítima de um acidente na Marginal Pinheiros. O gerente comercial de 36 anos viajava sem cinto de segurança no banco traseiro de um carro por aplicativo, e sofreu um traumatismo craniano após uma colisão entre o veículo em que estava e um caminhão graneleiro.