Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carroReprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 04/04/2022 16:41

Rio - Após sofrer um grave acidente de carro , Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nesta segunda-feira (4), o irmão do ex-BBB expressou o otimismo ao atualizar o estado de saúde do gerente comercial de 36 anos, que está internado desde a última quinta-feira.

"O estado do Rodrigo ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória. Ele está bem agitado, se mexendo bastante, conforme diminuem a sedação. Até apertou meu dedo", revelou Diogo Mussi em postagem nos Stories do Instagram. Com bom humor, o advogado completou: "Consigo vê-lo saindo do hospital andando. Tem uma força absurda! Ah, faleu pra ele que o São Paulo foi campeão!"

As informações divulgadas por Diogo também foram compartilhadas em boletim médico publicado no perfil de Rodrigo. "A família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", diz o comunicado desta segunda-feira.

Rodrigo Mussi foi internado na madrugada da última quinta-feira, após sofrer um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB viajava sem cinto de segurança no banco traseiro de um carro por aplicativo, algumas horas após assistir uma partida de futebol no estádio do Morumbi. O gerente comercial sofreu um traumatismo craniano e foi submetido a cirurgias múltiplas, na cabeça e perna.