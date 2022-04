Linn da Quebrada - reprodução da TV Globo

Linn da Quebradareprodução da TV Globo

Publicado 04/04/2022 16:40

Rio - Linn da Quebrada, Jessilane, Eliezer e Natália falaram sobre o andamento do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta segunda-feira, no Quarto Lollipop. A cantora avaliou sua relação com Arthur Aguiar e disse que se tornou 'antagonista' do outro grupo.

fotogaleria

"Acho que eu sabia que um dia teria um enfretamento em relação ao Arthur, sabe?", começou a sister. "Entre vocês dois?", perguntou Eliezer. Ela concordou: "Mas, eu não esperava também que fosse assim no Paredão, dessa forma. Pensei que isso poderia ser mais adiante também, sabe? Já é o meu segundo Paredão que eu vou ao lado do Arthur. E acho que é isso, a gente não tem um atrito direto na casa, mas a gente também não tem uma relação", afirmou.

Em seguida, Linn explicou: "A nossa relação são movimentos que se opõem aqui dentro. Você [Eliezer] tem movimentos que de opõem ao Gustavo aqui dentro. Eu tenho movimentos que se opõem ao Arthur. Eu não escolhi ir com o Arthur, eu escolhi ir com o Gustavo porque numa dessas relações de segurança, mesmo que insegura, era isso. Agora, não sei se essa era a hora certa também. Fica quase entre Eli x Gustavo, Lina x Arthur. Dá essa sensação, não dá?", questionou.



Eliezer, então, comentou que tem uma relação de "antagonismo" com Gustavo. Lina concordou. "Eu não tenho um relação de antagonismo com o Arthur. Eu me tornei antagonista do outro grupo", analisou.