Jessilane ganhou o almoço do anjo, mas não apareceu lendo a mensagem que dizia que ela recebeu R$ 9.999 em créditos para usar no aplicativoReprodução

Publicado 05/04/2022 07:43

Rio - O almoço do anjo foi realizado de forma diferente após o acidente de Rodrigo Mussi. Jessilane levou Pedro Scooby, Lina e Natália para o almoço, mas não fez a tradicional "corrida" com um dos motoristas de aplicativo parceiros da 99 para ver a família. O momento em que a sister ganha R$ 9.999 em créditos para usar no aplicativo também não foi exibido na edição.

A alteração aconteceu depois que Rodrigo Mussi, segundo eliminado do "BBB 22", sofreu um acidente de carro ao usar o serviço da empresa, em São Paulo, na última quinta-feira. Rodrigo havia ganhado créditos para usar no aplicativo após vencer a prova do anjo duas vezes.

"A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação", disse a empresa em nota, logo após o acidente.