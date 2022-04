Natália e Eliezer se beijam - Reprodução/Globoplay

Natália e Eliezer se beijam Reprodução/Globoplay

Publicado 05/04/2022 08:22

São Paulo - A relação de Natália e Eliezer no "Big Brother Brasil 22" tem dado o que falar dentro e fora da casa. Lá dentro já teve brother e sister se incomodando com a movimentação do edredom. Aqui fora também tem gente se sentindo assim. É o caso de Daniela, mãe da sister.

fotogaleria

"Eu me incomodo, sim, porque foi algo que eu combinei com ela. É tipo comer doce: comeu doce, e depois quer comer de novo. Falei com ela para ela segurar o máximo que pudesse. Mas é algo também que eu não posso questionar, porque é algo dela, né, ela é uma menina mulher, ela sabe o que está sentindo, o que precisa no momento", disse a mãe de Natália em entrevista ao canal "De cara com Douglas Nobre", no YouTube. "Eu falei umas 100 vezes para ela: não faça, de jeito nenhum", completou.

Ainda sobre a relação com Eliezer, Daniela também comentou o futuro do casal e foi enfática ao responder se acha que a relação vai continuar após o programa: "Não, de jeito nenhum".

Daniela pensou que a filha ia se decepcionar com Eli no decorrer no programa. "Como eu não vejo muitas críticas sobre o Eli, mas vejo muitas críticas sobre ela, em questão sobre o jogo, eu achei que ela ia ficar decepcionada com o Eli porque ele votou nela. O início do 'massacre' que passou na vida dela, ele estava participante".

"Então eu fiquei meio assim com esse relacionamento... Mas a Natália é uma pessoa que sabe perdoar demais, ela dá várias chances para a pessoa, ela é assim, vai dando oportunidades", completou.