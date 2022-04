Eslovênia - reprodução do instagram

Publicado 05/04/2022 13:04 | Atualizado 05/04/2022 13:34

Rio - Eslovênia Marques soube do acidente de carro envolvendo Rodrigo Mussi assim que deixou a casa do 'Big Brother Brasil 22', a TV Globo, na noite desta segunda-feira. Através do Instagram Stories, a modelo disse que a equipe do reality deu a informação para ela com cuidado e ainda revelou qual foi sua reação ao saber do estado de saúde do amigo, que está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"Assim que eu saí do programa, o pessoal do BBB falou comigo. Eu nem tinha chegado no hotel ainda. Eles são muito cuidadosos com a gente. Me informaram tudo que aconteceu. Fiquei muito assustada. Foi uma das primeiras informações que eu tive. Mesmo eles tendo muito cuidado em falar comigo sobre tudo, para mim foi um momento bem delicado", começou ela.

"Chorei muito, fiquei muito aflita, mas tentei me apegar às pequenas e boas notícias que estão aparecendo, que o Rodrigo tá melhorando. Tô em contato com Diogo [Mussi], irmão dele, falei com ele quase agora. Tô pedindo sempre notícias. Rodrigo é uma pessoa extremamente especial, tem um coração imenso, é um menino muito bom, tenho certeza que vai sair dessa. Tô torcendo muito por isso", completou.

Rodrigo Mussi foi internado na madrugada da última quinta-feira, após sofrer um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB viajava sem cinto de segurança no banco traseiro de um carro por aplicativo, algumas horas após assistir uma partida de futebol no estádio do Morumbi. O gerente comercial sofreu um traumatismo craniano e foi submetido a cirurgias na cabeça e nas pernas.

O último boletim médico de Rodrigo informa que ele segue em estado grave, mas tem reagido. Diogo Mussi comemorou a evolução do irmão através do Instagram. "O estado do Rodrigo ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória. Ele está bem agitado, se mexendo bastante, conforme diminuem a sedação. Até apertou meu dedo. Consigo vê-lo saindo do hospital andando. Tem uma força absurda!".