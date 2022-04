Luana Piovani - reprodução do instagram

Rio - Luana Piovani usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para elogiar uma atitude que Pedro Scooby teve no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A atriz publicou um vídeo em que o surfista canta, para Douglas Silva e Linn da Quebrada, a música que o Paulo Levita fez para Dom, um dos filhos do ex-casal. O atleta ainda explicou para os amigos que Bem e Liz também tem uma canção para eles.

"Ah, morri. Pedro arrebentou na lembrança, que amor. Acabei de ver aquele grupo de amigas que fica mandando as pérolas do Pedro, um eu repostei, que é ele cantando a música que o nosso querido amigo, Paulo Levita, fez para os nossos três filhos, e ele lembrou a música do Dom, cantou ela toda. Tão emocionante", comentou Piovani.

Pra encerrar a vibe cantoria, nosso Scooby relembra quando um fera da bossa nova compôs algo para o Dom e trás uma palhinha: pic.twitter.com/GfBO9IHCwC — Pedro Scooby (@PedroScooby) April 4, 2022

Na rede social, ela ainda disse que os filhos estão com saudade de Scooby e que Liz é a que mais tem sofrido com a ausência dele. "Falando nisso, está uma contagem regressiva aqui em casa para o papai sair. Ontem a Lizoca teve uma crise de choro imensa. Abracei ela, falei que vamos para Nova York, que enquanto o papai não chega vamos fazer muitas coisas boas. Disse que ele já vai sair, só faltam 26 dias, porque antes eu achava que ele não iria ganhar, mas agora eu acho que ele vai ganhar, viu? Ele é bom de carregar troféu. Quando ele entra em um negócio, normalmente ele leva um troféu".

Por fim, a atriz comentou a importância do pai na criação dos filhos. "Na verdade, o pai presente é bom para todos, porque ele é um momento constante. Mas acho que a menina tem mais essa carência da figura masculina. Nossa, ela está sofrendo muito, mas vai dar para matar a saudade depois, é o que eu sempre falo para ela".