Pedro Scooby conta detalhes de discussão entre Natália e Gustavo para aliadosReprodução/Globoplay

Publicado 05/04/2022 17:52 | Atualizado 05/04/2022 17:56

Rio - A discussão entre Natália e Gustavo na tarde desta terça-feira (5) já chegou ao ouvido de todos os participantes do "BBB 22". Após o atrito, Pedro Scooby contou detalhes da briga para Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, que assistiam o conflito do quarto do Líder, sem escutar as farpas que a mineira e o curitibano trocaram na sala de estar.

"O Gustavo falou as paradas, né? Que a Nat faz e tal. A Nat começou a gritar com ele", começou o surfista ao falar sobre a confusão. Em seguida, os aliados de Scooby pediram mais detalhes do atrito e o atleta explicou: "O Gustavo começou falando que a Nat não tinha senso de coletividade. Começou com umas birrinhas assim, bobas. Mas, aí, a Nat ficou irritada", contou.

"A Jessi e a Lina nem se meteram dessa vez", destacou Pedro Scooby, alfinetando as sisters. "E ela [Natália] estava argumentando o quê?", questionou Arthur. "Eu não entendi. Ficou meio que gritando, mas foi uma coisa assim, meio... O Gustavo é chato, né. Não entendi muito bem", finalizou o surfista.

Momentos depois, Arthur deixou o quarto do Líder e encontrou Gustavo nas dependências comuns da casa mais vigiada do Brasil. "Fala, Gustavo. A gente estava assistindo ao filme no mudo, o que foi? Qual foi o assunto? Foi a água e o leite em pó, não foi?", perguntou o ator ao curitibano, que foi breve em sua resposta: "Também".

"Eu sabia! Que loucura. Mas, você fez bem em meter o pé. A gente comemorou quando você saiu. Saiu, respirou, bebeu uma água...", comentou o artista.