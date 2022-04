Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia Rodrigo Mussi, presta depoimento na 51ª DP (Butantã), em São Paulo - Reprodução

Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia Rodrigo Mussi, presta depoimento na 51ª DP (Butantã), em São PauloReprodução

Publicado 05/04/2022 14:23 | Atualizado 05/04/2022 14:24

Rio - O motorista de aplicativo que conduzia o ex-BBB Rodrigo Mussi no momento de acidente prestou depoimento na 51ª DP (Butantã), em São Paulo, na tarde desta terça-feira. Kaique Reis levava o gerente comercial em uma corrida, mas bateu o veículo em um caminhão na última quinta. O ex-BBB estava no banco de trás do veículo, sem cinto de segurança, e sofreu um traumatismo craniano.

A Rede Globo exibiu imagens de Kaique chegando à delegacia. Na ocasião do acidente, o motorista afirmou que possivelmente "cochilou" ao volante. "Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse em entrevista ao "Bom Dia SP". De acordo com a polícia, o acidente é investigado como leão corporal culposa na direção de veículo automotor.