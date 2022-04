Irmão do ex-BBB Rodrigo, Diogo Mussi denuncia tentativa de golpe - Reprodução/Instagram/Globo

Irmão do ex-BBB Rodrigo, Diogo Mussi denuncia tentativa de golpeReprodução/Instagram/Globo

Publicado 05/04/2022 17:01

Rio - Enquanto Rodrigo Mussi se recupera de um grave acidente de carro na UTI de um hospital em São Paulo , a família do ex-BBB tem recebido apoio e carinho nas redes sociais. Porém, a exposição também causou momentos desagradáveis como nesta terça-feira (5), quando o irmão do gerente comercial denunciou uma tentativa de golpe que sofreu.

fotogaleria

"Tentaram se passar por um médico do Hospital das Clíncas agora. Me pediu R$ 7 mil para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no hospital", relatou Diogo Mussi em seus Stories do Instagram. "O pior é se passar por um médico, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rodrigo. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", completou o advogado.

Na postagem, o irmão do ex-brother divulgou o número de telefone utilizado pelo golpista, além do nome e da foto usadas no perfil que tentou aplicar o golpe. Em seguida, Diogo ainda fez um pedido aos seguidores: "Apesar de muita gente já saber, o golpista não é a pessoa da foto. Provavelmente, pegou a foto de algum lugar. Se alguém conhecer a pessoa, por favor, avise!"

Rodrigo Mussi foi internado na última quinta-feira, após sofrer um traumatismo craniano em um acidente de carro na Marginal Pinheiros. O último boletim médico divulgado pela equipe do ex-participante do "BBB 22" informa que o estado de saúde do gerente comercial ainda é grave, mas o rapaz segue reagindo e chegou a apertar o dedo de seu irmão.