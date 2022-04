Diogo Mussi usa suas redes sociais para falar sobre esperança - Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2022 12:15 | Atualizado 05/04/2022 12:18

Rio - Irmão de Rodrigo Mussi, Diogo usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para contar um sonho que teve com o gerente comercial, que está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, após sofrer um acidente de carro na última quinta-feira. No devaneio do advogado, o ex-BBB abria os olhos.

"Bom dia, pessoal. Energia positiva! Sonhei que o Rod abriu os olhos. Muita gente sentindo isso. Acho que hoje o Vôdrigo abre os olhos, estou sentindo. Confia", escreveu ele.

Nesta segunda-feira, Diogo expressou o otimismo ao atualizar o estado de saúde do irmão. "O estado do Rodrigo ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória. Ele está bem agitado, se mexendo bastante, conforme diminuem a sedação. Até apertou meu dedo", revelou. Com bom humor, o advogado completou: "Consigo vê-lo saindo do hospital andando. Tem uma força absurda! Ah, falei pra ele que o São Paulo foi campeão!"

Rodrigo Mussi foi internado na madrugada da última quinta-feira, após sofrer um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB viajava sem cinto de segurança no banco traseiro de um carro por aplicativo, algumas horas após assistir uma partida de futebol no estádio do Morumbi. O gerente comercial sofreu um traumatismo craniano e foi submetido a cirurgias na cabeça e nas pernas.