Publicado 05/04/2022 10:47 | Atualizado 05/04/2022 11:01

Fernanda Gentil curtiu um dia de muita diversão em família. A apresentadora esteve, pela primeira vez, no parque temático Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Mesmo sob chuva, Fernanda aproveitou o parque acompanhada de seu filho, Gabriel Gentil, de sua mãe Martha Soares, e da cunhada Victoria de Souza. A jornalista se aventurou nos brinquedos radicais e fez questão de compartilhar a experiência nos stories do Instagram.

No dia seguinte, ainda postou um vídeo de sua mãe "desmaiando" em uma das atrações. "O melhor é ela voltando à vida com um sorrisinho no rosto, achei fofa", brincou Fernanda, com muito bom humor.