Repórter e equipe da TV Globo são vítimas de ato obsceno em Brasília - Reprodução

Repórter e equipe da TV Globo são vítimas de ato obsceno em BrasíliaReprodução

Publicado 05/04/2022 08:50

Rio - Uma equipe da TV Globo de Brasília foi vítima de um ato obsceno, ao vivo, na segunda-feira. A repórter Camila Guimarães fazia uma entrada em um noticiário quando um veículo VW Gol branco passou em baixa velocidade na rua e o homem que estava no banco do carona colocou o bumbum na janela.

repórter da TV Globo é vítima do crime de ato obsceno



A repórter Camila Guimarães fazia uma passagem ao vivo, em Samambaia, quando um homem mostrou as nádegas de dentro de um carro branco. pic.twitter.com/8ZTU8CTPnK — Antibolsonaro (@Antibolsonaro22) April 5, 2022

No código penal brasileiro, o crime de ato obsceno é definido no artigo 233 como aquele que "fere a norma social, a modéstia, a decência, o pudor, o decoro, a lei natural e a ordem pública". Caso o responsável seja identificado, ele pode pegar pena de até um ano, além do pagamento de uma multa.