Marina Ruy Barbosa - reprodução do instagram

Publicado 05/04/2022 10:42

Rio - Marina Ruy Barbosa arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar um clique de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. Com um modelo verde, a atriz posou para uma selfie e exibiu seu corpo escultural. A cintura fininha da ruiva chamou a atenção.

No fim do mês passado, Marina curtiu o Lollapalooza, em São Paulo, com o namorado, Guilherme Mussi. O casal assumiu o romance em novembro de 2021. Esse é o primeiro relacionamento que Marina assume após o fim de seu casamento com Alexandre Negrão.