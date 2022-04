Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução

Ludmilla e Brunna GonçalvesReprodução

Publicado 05/04/2022 18:30

São Paulo - Ludmilla contou detalhes apimentados da relação com Brunna Gonçalves nesta terça-feira (5). A cantora afirmou que é mais "safada" do que a esposa e revelou que já gravou vídeos íntimos com a amada.

Ao ser questionada se já havia filmado uma "sex tape" com Brunna, ela relatou que guarda as gravações no próprio celular: "Fica no meu". "A Brunna é muito de boa, ela é muito zen, tranquilona. Eu que invento", completou ao canal de Matheus Mazzafera.

"Eu sou mais [safada]. Eu falo das coisas pra ela, dou várias ideias. Ela adora", ainda relatou a artista na entrevista. Ludmilla também disse que gosta de sadomasoquismo: "Eu sou a que domina [...] Eu falei, eu sou criativa. Então eu vou criando, vou inventando".



Além dos detalhes íntimos com a esposa, a cantora ainda explicou como foi ficar longe de Brunna durante o período em que ela esteve no "BBB 22". "Ela ficou um mês [no programa]. Fiquei chorando aqui, triste, na bad", compartilhou Ludmilla, que também negou uma possível participação futura no reality show.