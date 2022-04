Gracyanne Barbosa e Belo se divertem em banho de mangueira - reprodução do instagram

Gracyanne Barbosa e Belo se divertem em banho de mangueirareprodução do instagram

Publicado 05/04/2022 15:31

Rio - Gracyanne Barbosa e Belo elevaram a temperatura durante um banho de mangueira nesta terça-feira. Nas imagens, a musa fitness aparece de biquíni fio-dental e recebendo uma ajudinha do pagodeiro para se refrescar. Logo depois, os dois trocam beijos e a morena pula no colo do 'tudão', deixando ele surpreso.

fotogaleria

"Meu amor, meu chão é você. Tudão não esperava o pulo no colo", escreveu Gracy na legenda. O vídeo fez sucesso entre os fãs do casal. "Que união linda de vocês. Parabéns", disse um internauta. "Casalzão", reagiu outro. "Um minuto de silêncio para o glúteo que eu nunca vou ter", brincou um terceiro ao falar da boa forma de Gracyanne.



ao DIA. O cantor não ficou atrás. "Gosto de no tempo livre me dedicar a minha família. Sempre estamos juntos. Eu tenho a melhor mulher do mundo. A Gracyanne é um doce, compreensiva, carinhosa. Até para brigar, (risos). Vou te confessar que nunca dormimos brigados". Este ano, o casal completa 15 anos de união. "Ele é o melhor marido do mundo, melhor homem", afirmou a musa fitness, em entrevistaO cantor não ficou atrás. "Gosto de no tempo livre me dedicar a minha família. Sempre estamos juntos. Eu tenho a melhor mulher do mundo. A Gracyanne é um doce, compreensiva, carinhosa. Até para brigar, (risos). Vou te confessar que nunca dormimos brigados".