Viviane Araújo registra momentos da consulta médica - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo registra momentos da consulta médicaReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2022 13:33 | Atualizado 05/04/2022 13:38

Rio - Grávida de 4 meses, Viviane Araújo registrou sua nova consulta médica com a ginecologista, nas redes sociais. A atriz foi à médica para saber como a gestação está e pôde ouvir os batimentos cardíacos do bebê, além de descobrir quantos quilos ganhou.

fotogaleria

Na hora de subir na balança, o marido Guilherme Militão, que estava filmando para atriz, brincou: "Agora é a hora da verdade".

Ao se pesar, Viviane descobriu que engordou 7kg desde o início da gestação. "Ai, meu Deus! 70kg. Tá bom", disse bem-humorada.

Muito animada com a gravidez de seu primeiro filho, Viviane já revelou que realizou o exame para descoberta do sexo da criança e também que escolheu os possíveis nomes. Caso seja menino, se chamará Joaquim, e se for menina, Maria Alice.