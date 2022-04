Arthur Picoli desabafa sobre críticas que recebeu por mudanças em seu corpo - Reprodução/Instagram

Arthur Picoli desabafa sobre críticas que recebeu por mudanças em seu corpo

Publicado 05/04/2022 21:30

Rio - Arthur Picoli usou suas redes sociais, na última segunda-feira (4), para conversar com seus fãs sobre as críticas que tem recebido por causa das mudanças em seu corpo desde sua participação no "BBB 21". Em vídeo publicado no Instagram, o professor de crossfit abriu o jogo sobre ter evitado se expor na internet durante o período em que ficou fora de sua rotina saudável.

"Fala, galera! Hoje vou abrir uma situação para vocês que eu não tinha falado ainda e que me trazia muito desconforto na hora de realizar atividades do dia a dia mesmo. Minha rotina sempre teve atividade física e tinha uma alimentação saudável presente e no momento que retirei isso do meu dia a dia por alguns motivos, me senti um pouco fragilizado. Confesso para vocês que, às vezes, não tinha nem vontade de gerar algum conteúdo, de aparecer, de me expor, de ir a uma praia, a uma piscina", começou o ex-brother.

Em seguida, Arthur falou sobre as cobranças que recebeu por mais conteúdo nas redes sociais: "Vocês queriam ver mais o meu dia a dia e eu não tinha nem ânimo para fazer isso. E eu sei que é uma situação que atinge muitas pessoas que me seguem, eu já recebi algumas queixas, alguma pessoas já falaram sobre isso também comigo pessoalmente", relatou.

"É muito importante a gente estar de bem consigo mesmo para poder realizar as atividades diárias, para poder conviver em sociedade, mas lembrando que você tem que fazer isso também visando seu bem estar e nunca por motivos de alguém estar falando de fora para você, não é mesmo?", alertou o crossfiteiro.

O ex-BBB encerrou o desabafo falando sobre seu retorno a uma rotina mais saudável e deixou um conselho para os seguidores: "Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar fazendo as atividades que gosta de fazer e a opinião externa é só a opinião externa. Então faça por você, para você se sentir bem, se olhar no espelho e se amar, se aceitar da maneira que você acha melhor. Lembrando que estou voltando para a minha rotina de treinos e de alimentação saudável e que vai muito além da estética, porque envolve sua qualidade de vida e bem estar", afirmou.

