Ex-mulher de Tom Veiga, Alessandra Veiga comenta chegada de novo Louro José ao 'Mais Você'Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 05/04/2022 16:15

Rio - O "Mais Você" desta terça-feira (5) foi marcado pela chegada de um papagaio que emocionou Ana Maria Braga ao dizer que é "filho de Louro José" . A cena repercutiu nas redes sociais e foi comentada até pela ex-esposa de Tom Veiga, que interpretou a ave por 23 anos, antes de falecer em novembro de 2020.

Alessandra Veiga usou a página que criou para compartilhar fotos exclusivas de Tom para se pronunciar sobre a chegada do papagaio aos Estúdios Globo, na manhã desta terça-feira. "Coisa maluca essa que chamamos de vida… Ela vem, ela vai… E a única coisa que realmente fica é o que fomos e o legado que deixamos, porque tudo é substituível, mas é normal, a vida é cíclica", começou ela.

"Desejo a esse rapaz (que infelizmente eu ainda não sei o nome pra postar aqui) muita sorte nesse novo desafio de fazer ser lembrado o trabalho do nosso amado Tom Veiga. Desejo, de verdade, que ele brilhe nessa 'continuidade', mas brilhe 'meio apagado' porque, se brilhar muito, logo ele será, digamos… Afastado por algum motivo, porque no programa todos podem colaborar, ninguém pode brilhar muito, aparecer muito, se destacar muito", revelou Alessandra na legenda de uma foto em que aparece beijando o boneco de Louro José.

Em seguida, a ex-esposa de Tom Veiga ainda deu uma suposta alfinetada na produção do "Mais Você": "O Tom só foi perfeito porque nunca quis aparecer, ser artista, porque senão jamais duraria até o dia da partida dele. Alguém que conhece bem os bastidores ousaria discordar do que eu estou escrevendo? Não, né?", escreveu.

"Pra nós, aqui da família, o Tom é insubstituível, mas pra muitos ele é substituível e tudo bem. A vida é feita de começos e fins, mas desejo do fundo do coração que esse moço faça um belíssimo trabalho. Mas com parcimônia, 'no sapatinho' pra durar muito mais que 23 anos. E viva a continuidade do nosso eterno Louro José e a sempre lembrança da criação (voz e personalidade) do nosso incrível e amado Tom Veiga", completou Alessandra.

