Papagaio surge no ’Mais Você’ e diz ser filho do Louro JoséReprodução

Publicado 05/04/2022 10:08 | Atualizado 05/04/2022 10:59

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou e ficou com a voz embargada com a chegada de um papagaio que "diz ser filho de Louro José", durante o "Mais Você" desta segunda-feira, na TV Globo. O matinal mostrou um boneco muito parecido com o Louro José na portaria dos Estúdios Globo, em São Paulo, acompanhado pelo repórter Fabrício Battaglini. O filho de Louro José pediu para conversar com Ana Maria e disse ser neto dela.

"Eu quero ver a minha avó. A minha avó, Ana Maria Braga", disse o papagaio. "Não mexe com coisa séria, rapaz", respondeu Fabrício. "É fácil você aparecer aqui e dizer 'quero falar com a minha avó'. Você tem algum documento? Quem é você?", perguntou o repórter. "Eu sou o filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é minha avó. Eu preciso falar com ela. Me libera, por favor", disse a ave.

"Olha pra mim. Você não se lembra do me pai? É cara de um, beleza do outro", brincou o papagaio. "Tem uma semelhança, sim. Isso eu não posso negar", respondeu Fabrício. "Eu voei até o Rio de Janeiro, falaram que a minha avó trabalhava na Globo e eu fui até lá. Cheguei lá e dei com o bico no muro. Aí falaram que ela trabalhava nos Estúdios Globo de São Paulo".

Foi, então, que a apresentadora entrou na conversa e acabou se emocionando ao lembrar do Louro José, vivido por Tom Veiga, seu grande amigo. "Fabrício, vamos fazer uma coisa? Essa situação mexe muito comigo porque você sabe que é uma lembrança importante na minha vida", iniciou a apresentadora.

"Então, faz assim, como eu não sei direito do que se trata ainda, fala com ele, tenta saber mais alguma coisa até o final do programa, e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. Explica pra ele que obviamente a gente vai conversar com ele, mas agora eu tenho que seguir com o programa. Ele é um papagaio, mas até ser filho do meu filho tem um caminho a percorrer. Quem sabe amanhã a gente se encontra. A gente volta a se falar", disse a apresentadora, muito emocionada e com a voz embargada.

Ao final do programa, a apresentadora voltou a falar sobre a chegada no neto e chorou novamente. "Bom, gente, não poderia deixar de falar. No início do programa, acabei levando um susto... chegou um papagaio aí na portaria dizendo que queria entrar. Qualquer papagaio que chegar aqui dizendo que é filho do Louro José não vai entrando porque não é assim que funciona, né?", brincou.

"Eu quero agradecer porque as redes sociais estão cheias de comentários sobre essa aparição surpresa... Eu que agradeço. Você vai ficar agora com o 'Encontro'. Quem sabe o que vai acontecer", disse a apresentadora, que emendou um pensamento: "Você não é o que te aconteceu, você é o que escolhe se tornar ao longo da vida. Todos nós, né? Obrigada, gente, pela companhia. Quarta-feira por aqui promete. Eu espero vocês. Tchau".

O assunto foi tão repercutido nas redes sociais que o "Encontro" abriu o programa conversando com Ana Maria sobre a chegada de seu neto e apresentadora confessou que não conseguiu esconder a emoção. "Meu coração caiu do pedestal aqui. Eu não sei ainda, eu não encontrei com ele. Tem que olhar no olho e ele vai ter que me explicar essa história. De onde veio, quem é a mãe... Pelo jeito, ele é menor que o Louro", disse Ana Maria no "Encontro" logo após o "Mais você". "Vai que é...", brincou.

Louro José

Tom Veiga, ator que interpretava o Louro José, morreu aos 47 anos em novembro de 2020. Ele e a apresentadora Ana Maria Braga eram grandes amigos e tinham uma parceria de 23 anos. O ator foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A morte precoce de Tom foi uma surpresa para todos. O ator foi vítima de um acidente vascular cerebral causado por um aneurisma.

Repercussão na web

Os internautas ficaram emocionados com a chegada do filho de Louro José ao "Mais Você". As expressões "Louro José" e "Mais Você" ficaram entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta manhã.