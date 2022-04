Thais Fersoza encanta a web com cliques fofos ao lado de Melinda e Teodoro para celebrar o 'Dia dos Filhos' - Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 15:05

Rio - Thais Fersoza encantou os seguidores, nesta terça-feira (5), ao compartilhar uma sequência de cliques fofos para comemorar o "Dia dos Filhos". No Instagram, a atriz fez uma bela homenagem para Melinda, de 5 anos, e Teodoro, 4, que são frutos do casamento com o cantor Michel Teló.

"Então hoje é Dia do Filho… Mas não é que todos os dias são pra vocês? Por vocês! De vocês! Amores da minha vida, obrigada por me escolherem pra ser sua mamãe.. Como eu sou grata a Deus! Obrigada por serem tão maravilhosos... Cada um do seu jeitinho... Com suas peculiaridades... Manias e teimosias", começou a artista na legenda da postagem.

Em seguida, Thais completou: "Como eu amo ver vocês crescendo, aprendendo, desenvolvendo... Buscando o lugar de vocês nesse mundão! Se descobrindo… Entendendo seus limites e até onde sua asas podem, devem e querem alcançar! Sejam felizes! Sejam inteiros! Sejam vocês! Quanto orgulho eu tenho… Quanta admiração! Mamãe vai estar sempre aqui pra quando quiserem e precisarem! Amparando, impulsionado, vibrando e orando.. Vamos juntos nessa caminhada meus amores!", declarou ela.

