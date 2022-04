Jojo Todynho - reprodução do instagram

Rio - Jojo Todynho soltou o verbo sobre a presença de famosas 'sem samba no pé' no Carnaval. A cantora usou o Instagram, nesta segunda-feira, para criticar as agremiações por darem preferência as personalidades da mídia ao invés das meninas da própria comunidade.

"O dia que a comunidade abandonar as escolas de samba, as escolas de samba vão tomar vergonha na cara! Porque eu vou te falar, é muita gente bonita que não samba po*** nenhuma! Tirando o mérito e esforço de quem está na escola desde pequena, de quem sempre se dedicou, de quem sempre foi pra ensaio a vida toda", destacou a funkeira.

Em seguida, Jojo falou sobre sua relação com o Carnaval. Ela reforçou que sempre compareceu aos ensaios da Beija Flor, escola que desfilou por cinco anos, e explicou sua decisão de não pisar na Marquês de Sapucaí neste ano. "Estou participando do Dança (dos Famosos). Não vou correr o risco de me lesionar. Estou fazendo fisioterapia. Por mais que eu viesse no carro, é desgastante. Vou assistir o Carnaval da televisão", afirmou a artista, que será substituída por uma menina da própria agremiação. "Vai entrar uma outra menina da escola pra representar o quarto carro que eu vinha, que representa as favelas".