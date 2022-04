Anitta se defende de críticas após declaração polêmica - Reprodução/Twitter

Publicado 04/04/2022 21:48

Rio - Anitta usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (4), para se defender das críticas que recebeu após ser divulgada a capa de uma revista em que a cantora diz que brasileiros "só querem se divertir e transar" . A Poderosa chegou a comentar uma publicação no Instagram compartilhando a declaração e afirmou que a frase polêmica teria sido tirada de contexto.

"Eu tô perplexa com essa manchete real. Tô vendo essa capa agora e tô desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto, de tudo", declarou a artista sobre a declaração que aparece na capa da revista norte-americana Nylon, em edição especial para o Coachella, festival onde Anitta se apresentará nos próximos dias 16 e 23, na Califórnia.

No Twitter, a cantora não escondeu sua revolta com a situação: "Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim porque a vontade é de matar", escreveu a cantora. Um seguidor chegou a acusar Anitta de usar a polêmica para se promover, ao que a garota do Rio rebateu: "Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais, nem se fosse pra ficar mais famosa que o Papa. Isso é um desrespeito do car*lh* com muita gente e muita coisa na vida".

Em outro momento, a artista afirmou que está tentando impedir a circulação da revista durante o Coachella: "É isso que eu to gritando aqui com meio mundo", disparou em resposta a fã. "Frustrante. Cansativo. Desestimulante", desabafou Anitta, que lança seu novo álbum, intitulado "Versions of Me", no próximo dia 12.

Confira:

Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim pq a vontade é de mataaaaaarrrrrrrr — Anitta (@Anitta) April 4, 2022

Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais nem se fosse pra ficar mais famosa que o papa. Isso é um desrespeito do caralho com MUITA gente e muita coisa na vida. — Anitta (@Anitta) April 4, 2022