Anitta Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:06

Rio - Anitta segue fazendo história na música. A cantora alcançou o 1° lugar na Billboard Global 200 (Excl. Us), que mede a popularidade das canções pelo mundo, com exceção dos Estados Unidos. O single "Envolver" ultrapassou a música 'Heart Waves', do Glass Animals, nesta segunda-feira (04). Há duas semanas, o hit de Anitta chegou ao top do Spotify Global.

A artista comentou o feito anterior através de sua assessoria. "Estou muito feliz e extremamente grata a todos os meus fãs e pessoas que ouviram e ouvem 'Envolver'. É maravilhoso alcançar um resultado desse tamanho sendo uma mulher brasileira e latina", disse na época.