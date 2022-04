Rodrigo e Felipe Simas posam com os atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas nos bastidores de série sobre a dupla Chitãozinho e Xororó - Reprodução/Instagram

Rodrigo e Felipe Simas posam com os atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas nos bastidores de série sobre a dupla Chitãozinho e XororóReprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 14:36 | Atualizado 05/04/2022 14:40

Rio - Rodrigo Simas usou suas redes sociais, nesta terça-feira (5), para comemorar os momentos finais da gravação de uma série sobre a dupla Chitãozinho e Xororó. No Instagram, o ator relembrou o processo de preparação que teve para dar vida os cantores na biografia, ao lado de seu irmão mais novo, Felipe Simas.

"Essa foto foi dia 10 de novembro de 2021… A gente tava no final do processo de preparação. Eu não tinha ideia de tudo que ainda viveríamos. Acho que posso falar por nós quatro", declarou o artista ao compartilhar um clique em que aparece ao lado do caçula e dos atores mirins, Pedro Tirolli e Pedro Lucas, que interpretarão José Lima Sobrinho e Durval Lima na infância.

Em seguida, Rodrigo falou sobre a emoção de participar da produção original do Globoplay: "Tivemos essa honra e felicidade de dar vida a José e Durval. Um roteiro baseado na vida e nas canções de Chitãozinho e Xororó. Nós quatro não faríamos nada, se não fosse a união e vontade de toda uma equipe f*da", afirmou o ator.

Ao finalizar a legenda da publicação, o ator agradeceu o diretor da série, que está prevista para estrear ainda em 2022 na plataforma de streaming do Grupo Globo. "Obrigado, Hugo Prata, pela liderança e confiança. Queria marcar todos aqui mas não vou conseguir. Amanhã, a gente encerra o ciclo das filmagens. Escrevo essa mensagem com a emoção transbordando, o coração acelerado de gratidão e saudade de um projeto [em] que fomos muito felizes", concluiu Rodrigo.

