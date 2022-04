Luana Piovani desabafa na web ao enfrentar nova infestação de piolhos com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2022 17:25

Rio - Luana Piovani usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (4), para revelar que ela e os filhos, Dom e Bem, estão com piolhos. Em seus Stories do Instagram, a atriz fez um desabafo com os seguidores sobre a situação, que já é recorrente desde que a família se mudou para Portugal, em 2019. A artista ainda contou que precisou colocar várias peças de roupa na água quente para se livrar dos piolhos.

"Corri para a clínica, já estou praticamente sócia. Como eu tinha comentado, eu estava coçando minha cabeça. Tirou piolho do Dom e os meus também. Que legal, acho maneiro pegar piolho com 45 anos. Jesus Cristo, me salva", declarou Luana.

A atriz explicou que as crianças devem ter sido infectadas na escola e disse que já pediu para os filhos evitarem contato direto com os colegas de classe. "O negócio está tão sinistro, troquei a roupa de cama. Joguei água quente em tudo quanto era escova, joguei tudo quanto foi gorro, boné. A Liz acho que está livre", acrescentou Luana sobre os filhos do casamento com o surfista Pedro Scooby, que está confinado no "BBB 22".