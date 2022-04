Grazi Massafera e a filha - reprodução do instagram

Publicado 04/04/2022 13:25

Rio - Discreta em relação a sua vida pessoal, Grazi Massafera surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo dançando com a filha, Sofia, de nove anos, no Instagram Stories, nesta segunda-feira. As duas arrasaram ao som de 'Desenrola', de Os Hawaianos, que viralizou nas redes sociais.

"Então... ela chama eu vou", escreveu Grazi na legenda. Nas imagens, a atriz aparece de short jeans e uma blusa estampada. Já Sofia usava um pijama rosa com estampa de gatinha.

Sofia é fruto do relacionamento de Grazi Massafera e Cauã Reymond, que terminou em 2013. Atualmente, Cauã é casado com a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb. A atriz está solteira.