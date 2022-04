Anitta reencontra Maria Oliveira, penetra de seu aniversário - reprodução do instagram

Publicado 04/04/2022 11:42

Rio - Após pedir ajuda de seus seguidores, Anitta encontrou a penetra de seu aniversário de 29 anos, comemorado em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite deste sábado. A moça em questão é a Maria Oliveira, lutadora de UFC. Sem perder tempo, a Poderosa, que gostou do astral da moça, já convidou a nova amiga para curtir uma noitada, na noite deste domingo, e ela aceitou.

O reencontro foi compartilhado por Anitta cantora através do Instagram Stories. "Eu e a penetra saímos juntas hoje! É a amizade de milhões. É a melhor penetra, vai dar curso de penetra agora", brincou.

Entenda:

"Tinha uma penetra na festa que a gente amou! Não sei se ela entrou com alguém. Eu escrevi a lista, pessoa por pessoa, 220 nomes. Essa menina não sei quem é. Não sei como entrou. Mas ela era tão legal! Que a gente amou ela! A gente ficou dançando com ela até a festa acabar! A gente quer saber quem é você! Não sabemos como você entrou! A gente amou que você conseguiu. Sei que você é brasileira, porque ouvi você falar português. Quem é você? A gente quer sair com você de novo! (...) Ano que vem ela vai ser convidada! Não vai ser penetra!", disse a cantora, citando sua próxima desta de aniversário.