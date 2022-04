Izabel Goulart posa para fotos em praia da Zona Sul do Rio e exibe o bumbum na nuca

Rio - Izabel Goulart, de 37 anos, posou para um ensaio fotográfico nas areias da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Na ocasião, a modelo usou biquíni e um maiô bem cavado e exibiu as curvas perfeitas. O bumbum empinadinho da noiva do goleiro alemão Kevin Trapp chamou a atenção. Para se refrescar, ela ainda entrou no mar.

