AnittaReprodução/Instagram

Publicado 04/04/2022 18:23

Rio - Após celebrar seus 29 anos com um festão nos Estados Unidos , Anitta foi alvo de críticas nas redes sociais por uma declaração polêmica. Nesta segunda-feira (4), a cantora foi divulgada como capa da revista norte-americana Nylon e uma fala sua chamou a atenção de internautas.

"Nos EUA, as pessoas só querem parecer legais. No Brasil, todo mundo só quer se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá", disse a Poderosa em uma edição especial da revista que será distribuída no Coachella, festival em que Anitta se apresentará nos próximos dias 16 e 23, na Califórnia.

No Twitter, internautas acusaram a artista de incentivar estereótipos que estrangeiros têm sobre o povo brasileiro. "Fale por você, e não pelo Brasil, cara. Você chegou em um patamar que pode acabar com esse estereótipo da mulher brasileira, mas só reforça ainda mais. Sabe o quanto as brasileiras sofrem no exterior por causa disso?", questionou uma usuária, que ainda compartilhou relatos de situações de assédio que brasileiras enfrentaram em outros países.

"Eu amo a Anitta, mas pra quê isso? Óbvio que a gente quer se divertir e transar, mas isso é mais fácil pra quem tem dinheiro né, porque todo mundo aqui quer é sobreviver e vencer na vida, o que é difícil pra caralh*! A gente quer é emprego e dinheiro, isso sim!", criticou outro perfil. “Desde que assisti um doc sobre o turismo sexual no Brasil, me dá vontade de vomitar toda vez que vejo algumas falas da Anitta lá fora”, criticou outra pessoa.

Por outro lado, teve quem defendesse a artista, que está prestes a lançar seu novo álbum, "Versions of Me". "Engraçado que Doja [Cat], Cardi [B], entre outras, amam falar de sexo e se sexualizam também nos EUA, mas é mais fácil meter o pau na Anitta que é brasileira. O mundo moderno é sexualizado e acabou", disparou um fã da cantora que se tornou a primeira latina a atingir o topo do Spotify Global, com o hit "Envolver".

