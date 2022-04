Bárbara Evans deixa a maternidade após o nascimento de sua primeira filha, Ayla - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans deixa a maternidade após o nascimento de sua primeira filha, AylaReprodução/Instagram

Publicado 04/04/2022 15:04

Rio - Após dar à luz sua primeira filha , no último domingo, Bárbara Evans voltou às redes sociais para compartilhar um perrengue que enfrentou ao deixar a maternidade com Ayla nesta segunda-feira (4). Em seus Stories do Instagram, a modelo contou que a primogênita de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro "ficou brava" ao ser colocada na cadeirinha dentro carro na ida para casa.

"Para ela não chorar na cadeirinha faz como? Paramos para comprar uns remédios e peguei ela um pouco. O berreiro! Pelo amor de Deus! Faz como?", questionou a influenciadora. "Ela está brava", completou ela, que combinou o look com Ayla, elegendo roupas vermelhas para a saída da maternidade.

Bárbara Evans anunciou o nascimento de sua primeira filha na manhã do último domingo, compartilhando fotos do parto cesariana nas redes sociais. "A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões. Mamãe correu para tomar uma ducha e fazer uma maquiagem, com a unha grande e vermelha mesmo. E assim nossa ariana Ayla chegou em nossas vidas. Maior presente do mundo. Somos muito abençoados, um amor inexplicável! Obrigada, Deus", escreveu a loira.