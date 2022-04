Isis Valverde - Reprodução

Publicado 04/04/2022 13:39

Rio - Isis Valverde, de 35 anos, abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento de seis anos com André Resende. O término do casamento, de três anos, foi anunciado em fevereiro deste ano. Em entrevista à Quem, a atriz falou sobre a fase solteira.

"Acho que está sendo de reinvenção. A gente está sempre ressignificando coisas da vida e acho que esse é um momento de ressignificação. Como eu sempre disse: termina uma fase para começar uma nova carreira, uma nova vida, uma nova história, um novo projeto… A vida é feita de ciclos e a gente tem que aceitar isso lindamente, de coração aberto, mesmo", avaliou.

À publicação, Isis deixou claro que está focada na carreira e no filho, Rael, de 3 anos, e brincou ao ser questionada sobre as novas paqueras. "Se você tiver o telefone deles, você me manda! (risos). Eu acabei de terminar um casamento de seis anos, estou focada no meu filho, sabe? Estou focada em outras coisas, na minha carreira, nos meus projetos", afirmou ela.