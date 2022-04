Nasce Ayla, filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro - reprodução do instagram

Nasce Ayla, filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodororeprodução do instagram

Publicado 03/04/2022 10:27 | Atualizado 03/04/2022 10:31

Rio - Bárbara Evans deu à luz Ayla, sua primeira filha, na manhã deste domingo. A bebê, que é fruto do relacionamento da modelo com Gustavo Theodoro, veio ao mundo pesando 2,8kg e com 48 cm, através de uma cesariana. O anúncio do nascimento da pequena foi feito através do Instagram.

fotogaleria

"A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões. Mamãe correu para tomar uma ducha e fazer uma maquiagem, com a unha grande e vermelha mesmo. E assim nossa ariana Ayla chegou em nossas vidas. Maior presente do mundo. Somos muito abençoados, um amor inexplicável! Obrigada, Deus", escreveu Bárbara na legenda.

Gustavo também vibrou com o nascimento de Ayla. "E ela chegou para alegrar ainda mais os nossos dias! Que Deus abençoe sempre você minha filha, o papai te ama muito!", publicou ele em sua rede social.