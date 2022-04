Mileide Mihaile - Webert Belicio / Ag. News

Mileide MihaileWebert Belicio / Ag. News

Publicado 03/04/2022 07:00

Rio - A influenciadora digital Mileide Mihaile viu sua vida mudar de forma drástica após deixar o reality show "A Fazenda 13", da Record TV. No último dia 27, a empresária comemorou seu aniversário de 33 anos em meio a novos projetos em sua vida pessoal e profissional, que incluem a mudança de Fortaleza, no Ceará, para a capital de São Paulo. Em conversa com o DIA, a maranhense celebra o momento que vive atualmente e adianta os planos para o futuro.

fotogaleria

"Os últimos 12 meses foram totalmente diferentes de tudo que eu vivi. Já começa pelo fato de estarmos em uma pandemia, algo completamente atípico e desafiador. E depois teve a minha participação em um reality show. Foi a primeira vez na minha vida que fiquei longe do meu filho", relembra Mileide, que é mãe de Yhudy, de 11 anos, fruto do extinto casamento com o cantor Wesley Safadão.

A influenciadora digital também destaca a importância do reality rural em sua trajetória: "O programa deu a oportunidade para o público me conhecer como realmente sou, além de abrir portas profissionais. Mas o mais importante foi a reafirmação dos meus valores e essa metamorfose pessoal", declara. "Eu obviamente buscava pelo prêmio, mas pensava muito no 'pós'. Como usar essa plataforma para impulsionar o meu trabalho."

"Quando eu saí, me dei conta de algo que até me emocionou. As pessoas de forma geral tinham uma imagem equivocada de mim. Eu não sou uma pessoa movida por raiva. No meu dia a dia, eu prezo pela paz, tranquilidade, justiça, educação… Foram os valores que minha mãe me passou. Saber que esse valores foram bem recebidos pelo público, me deixou muito orgulhosa", afirma a ex-dançarina de forró.

Aniversário e mudança para SP

Completando 33 anos de idade, Mileide encontrou na numerologia um significado especial para seu aniversário, relacionado às transformações que vive: "É um número mestre, ressoa com as energias de crescimento, criatividade e orientação espiritual. Ver este número é uma mensagem de seus anjos guiados de que qualquer objetivo ou sonho é possível se sua intenção for o bem maior de todos. Como eu estou passando por uma fase de renovações, me mudando de Fortaleza, onde passei metade da minha vida, acho que esse aniversário casa muito com essa ideia. É a esperança de um ciclo repleto de vitórias."



A empresária explica que decidiu mudar de estado por motivos profissionais, agora que está focada nas oportunidades que surgiram em sua carreira. Uma figura importante dessa transição foi Yhudy, seu filho, e Mileide destaca o bom relacionamento que tem com o pré-adolescente: "Nunca esteve melhor. Por incrível que pareça, sinto que quanto mais o Yhudy amadurece mais nossa relação enriquece".

"Ele já é um rapaz muito responsável, isso me deixa muito feliz. Os nossos assuntos também vão ficando mais bacanas. Ele me pergunta as coisas e eu respondo da forma mais honesta possível e assim vamos indo. O papel de mãe, de ensinar e educar, mas também de amiga, que escuta e entende", conta.

Carnaval 2022

Outra razão que levou a influenciadora a procurar uma residência na capital paulista foi a proximidade com o Rio de Janeiro, considerando os eventos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Mileide foi anunciada recentemente como musa da agremiação e se prepara para desfilar com a tricolor pela terceira vez. Vale citar que a ex-dançarina estará no ensaio técnico que acontece neste domingo (3), na Marquês de Sapucaí.

"Eu realmente me encontrei na Grande Rio. É uma escola muito calorosa e que acolhe muito bem suas musas. O Jayder [Soares], presidente da escola, é um querido. Até brinco com ele, meu patrãozinho favorito. Enquanto essa escola fenomenal tiver os braços abertos para mim, sempre vai ter abraço", diz Mileide.