Gabi Martins - reprodução do instagram

Gabi Martinsreprodução do instagram

Publicado 02/04/2022 13:11

Rio - Gabi Martins fez a temperatura subir, neste sábado, ao publicar dois cliques de biquíni no Instagram. Com um modelo rosa e fio-dental, a cantora posou na varanda do hotel, onde está hospedada em Recife, e esbanjou boa forma.

fotogaleria

Na legenda, ela contou para os fãs que se despediu da cidade em grande estilo: dando um mergulho no mar. "Depois de dois dias de muito trabalho, curti a praia antes de ir embora!", comentou a sertaneja, que ainda fez um aviso sobre sua próxima apresentação. "Hoje tem show em São Paulo; Espero vocês com muito carinho!".

Não demorou muito para os fãs de Gabi se derreterem por ela. "Uma explosão de beleza e talento", comentou um. "Tá cada dia mais linda, inacreditável", opinou outro. "A beleza de milhões", reagiu um terceiro.