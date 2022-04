Mel Maia é entrevistada por Matheus Mazzafera - reprodução de vídeo

02/04/2022

Rio - Mel Maia abriu o jogo sobre suas conquistas e vida pessoal em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. A atriz de 17 anos, que já é emancipada, mas mora com os pais e com a irmã, disse que realizou um sonho recentemente. "Comprar meu apartamento. Acabei de realizar. Muito feliz".

Durante o bate-papo, a artista ainda falou sobre sua fase solteira. "Já namorei duas vezes. Eu estou doida para parar meu trem. Não aguento mais ser solteira, mas vou esperar a hora certa. Não estou procurando ninguém porque isso dá sempre errado. Estou gostando da minha vida de solteira, mas às vezes cansa", declarou.

Prestes a completar 18 anos, em maio, Mel relembrou seu primeiro beijo e definiu o momento como 'embaraçoso'. "Foi num desafiozinho no condomínio onde eu morava. Eu estava supernervosa. Foi com um menino aleatório que nunca mais vi na vida. Foi meio embaraçoso. O menino tinha acabado de sair da escola, estava meio suado. Foi meio esquisito. Não lembro o nome dele". Ela também ressaltou que não costuma beijar em público. "Não costumo ficar com as pessoas em lugares que tem paparazzis".

Ao ser questionada como lida com polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais, a atriz desabafou: "Depende. Se eu vejo que é uma mentira muito grande, que é alguma coisa que passa dos limites, eu me pronuncio, porque as pessoas podem sair espalhando mentiras sobre mim. Se é uma fofoquinha pequena, não estou nem aí, deixo falarem. Quando eu era mais nova, sofri muito com isso. Muito mesmo. Tinha muita crise de ansiedade. Minha mãe sofria demais comigo também. Nossa, já chorei muito quando era mais nova. Mas isso tudo serviu de aprendizado".

